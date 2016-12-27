〔マーケットアイ〕金利：国債先物が小幅続落で前引け、長期金利0.060％に上昇

［東京 ２７日 ロイター］ - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。
＜１１：１０＞ 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利0.060％に上昇
国債先物中心限月３月限は前日比１銭安の１４９円８０銭と小幅続落で午前の取引を終えた。前日欧米市場の休場や年末接近で市場参加者が限られる中、きょうの２年債入札に備えた調整圧力に上値の重い展開が続いた。現物市場は超長期ゾーンに一部国内勢による小口の買いが観測されたが、全般に薄商い。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同０．５ｂｐ高い０．０６０％に小幅上昇。
午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス０．０３─マイナス０．０６５％付近を中心に取引された。年末を意識した資金調達が一巡し落ち着いた展開。ユーロ円３カ月金利先物は出合い薄。
＜１０：３２＞ 2年債入札を通告、無難な結果を予想
財務省は午前１０時半、２年債入札を通告した。利率０．１％で、第３７２回債の新規発行債。入札前取引の２６日引け値はマイナス０．１６０％（複利）。
市場では「新発債は、既発３７１回債との間で、償還が１カ月延びるにもかかわらず、利回り格差が２ｂｐ近くある。年末接近による流動性低下などのネガティブな要因はあるが、無難に通過できるのではないか」（証券）との声が出ている。
＜０９：００＞ 国債先物が小幅続落で寄り付く、2年債入札控え調整圧力
国債先物中心限月３月限は前営業日比１銭安の１４９円８０銭と小幅続落して寄り付いた。前日欧米市場の休場で外部環境からの手掛かりに乏しい中、きょうの２年債入札に備えた調整圧力で弱含んで取引が始まった。２年債利回りは同０．５ｂｐ高いマイナス０．１７５％に上昇した。
朝方に、１２月東京都区部・１１月全国消費者物価指数や、１１月家計調査、１１月完全失業率などが発表された。「物価・消費関連指標の弱さが気掛かり。きょうの２年債入札にとって安心材料のひとつ」（国内証券）という。
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