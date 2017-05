UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝米金利上昇で大半が下落、ウォンは9カ月半ぶり安値

(情報を追加しました) [シンガポール 27日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落し韓国ウォ ンは9カ月半ぶりの安値をつけた。米国債利回りの上昇を背景にドル買いが進んだ。 ウォン は一時3月11日以来の安値となる1ドル=1207.4ウォンま で下落した。直近の取引では0.4%安。 台湾ドル も一時1ドル=32.282台湾ドルと7月7日以来の安値を記録 した。その後は下げ幅を縮小し横ばい付近となっている。 アジア時間の取引で米国債利回りが小幅上昇していることを受けてドルが買われ、大 半のアジア通貨は軟調に推移している。 トランプ次期米大統領が中国からの輸入品に高い関税をかける構えを見せていること が、みずほ銀行(シンガポール)のシニアエコノミスト、ビシュヌ・バラサン氏は米国と 中国が通商交渉を行えば、サプライチェーンに組み込まれている他のアジアの国々にも影 響が及ぶのは必至と指摘した。 また中国の景気見通しを巡る懸念もウォンと台湾ドルを圧迫しているとの見方を示し た。来年第1・四半期の両通貨の動きについて「一本調子にはならないが、基調は下落と なりそうだ」と予想した。 シンガポールドル は0.1%安の1ドル=1.4492シンガポールドル。 1.45シンガポールドルを超えて下落すれば同国の金融当局が介入するとの警戒感が下 値を支えている。 0449GMT(日本時間午後午前1時49分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0449 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.32 117.11 -0.18 Sing dlr 1.4492 1.4483 -0.06 Taiwan dlr 32.260 32.250 -0.03 Korean won 1206.30 1201.40 -0.41 Baht 36.02 35.96 -0.17 Peso 49.800 49.770 -0.06 Rupiah 13433 13445 +0.09 Rupee 67.86 67.74 -0.18 Ringgit 4.4760 4.4725 -0.08 Yuan 6.9495 6.9487 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.32 120.30 +2.54 Sing dlr 1.4492 1.4177 -2.17 Taiwan dlr 32.260 33.066 +2.50 Korean won 1206.30 1172.50 -2.80 Baht 36.02 36.00 -0.06 Peso 49.80 47.06 -5.50 Rupiah 13433 13785 +2.62 Rupee 67.86 66.15 -2.52 Ringgit 4.4760 4.2935 -4.08 Yuan 6.9495 6.4936 -6.56