28日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月２８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 08:50 １１月鉱工業生産速報（経済産業省） 08:50 １１月商業動態統計（経済産業省） 10:20 国庫短期証券の発行予定額等（1月5日入札分） 10:20 国庫短期証券の発行予定額等（1月6日入札分） 10:30 10年利付国債（1月債）の発行予定額等 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月２８日（水） ◇指標 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 15:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Nov ◇イベント 18:00 米財務省５年債入札 18:00 米財務省変動利付２年債入札