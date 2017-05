UPDATE 1-米金融・債券市場＝薄商いのなか利回り上昇、堅調な指標で米経済の力強さ確認

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 94*31.00 3.1355% 前営業日終値 95*14.50 3.1100% 10年債(指標銘柄) 17時03分 95*04.00 2.5614% 前営業日終値 95*10.00 2.5390% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*18.50 2.0550% 前営業日終値 98*22.25 2.0300% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*18.00 1.2308% 前営業日終値 99*19.50 1.2060% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*18.00 149*04.00 Tノート先物3月限 123*06.50 123*11.50 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。朝方発表された米経済指標が堅調だったことで 、米経済が力強さを増し物価も上昇しつつあることがあらためて確認されたことが背景。 10年債 利回りは2.571%。30年債 利回りは3.151%と、今 月21日以来の高水準を付けた。 この日発表の経済指標では、10月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数の主要20都市の住 宅価格動向を示す指数が前年同月比5.1%上昇。S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズのデー ビッド・ブリッツァー氏は、住宅価格は米経済とともに堅調に推移していると述べた。 このほか、米コンファレンス・ボード(CB)発表の12月の消費者信頼感指数が113.7と 前月の109.4から上昇し、2001年8月以来約15年ぶりの高水準となったが、債券市場は大 きく反応しなかった。 市場関係者は年末を控え商いが細っていることで値動きが拡大されたと指摘。DRWトレーディ ングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「今週は大口の売りも買いも出なかったとしても 相場は動きやすくなる」としている。 財務省が実施した260億ドルの2年債入札は、最高落札利回りが1.280%、応札倍率が2 .44倍。閑散市場のなか需要も薄かった。入札結果を受け、2年債 利回りは20日以来 、3年債 利回りは21日以来の水準に上昇した。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 2.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -11.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -44.75 (-1.00)