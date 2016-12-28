〔マーケットアイ〕金利：国債先物が小幅続伸で寄り付く、年末の好需給環境を意識

［東京 ２８日 ロイター］ - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。
＜０９：００＞ 国債先物が小幅続伸で寄り付く、年末の好需給環境を意識
国債先物中心限月３月限は前営業日比４銭高の１４９円８６銭と小幅続伸して寄り付いた。前日の２年債入札を順調に終え、年明け１０年債まで国債入札の空白期間に入る。きょうは日銀の国債買い入れが予想されるなど、年末にかけての好需給環境が意識されて買いが先行した。現物は閑散。
市場では「年明けはトランプ次期政権の政策期待を背景にした円安・株高が続く可能性があるが、一方で欧州や中国で不安要因がくすぶる。積極的に動きづらい中で、年末にかけて需給を意識した地合いが続くのではないか」（国内証券）との声が出ている。
日本相互証券の日中画面
トレードウェブの日中画面
国債引値 メニュー
１０年物国債先物<0#2JGB:>
日本相互証券の国債引値一覧(１０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(２０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(３０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(２･４･５･６年債)・入札前取引含む
日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む
日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む
スワップ金利動向
ユーロ円金利先物（ＴＦＸ）<0#JEY:>
ユーロ円金利先物（ＳＧＸ）<0#SEY:>
無担保コールオーバーナイト金利先物（ＴＦＸ）<0#JOV:>
ＴＩＢＯＲレート
日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む
ＬＩＦＦＥ円債先物<0#FYB:>
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ時代、日本の重責
過去４０年余りを振り返り、日本の安全保障を巡る国際情勢がこれほどまで不安定さを増したことはなかったと加藤隆俊元財務官は指摘。 記事の全文
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文