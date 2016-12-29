UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（29日）＝7本、187億7307万円

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(設定額を追加しました) ファンド名 りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６─１２（為替ヘッジあり）／（ 為替ヘッジなし） 愛称＜ボンドマスター２０１６─１２（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）＞ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 各３０００億円 設定額 （為替ヘッジあり）９７億２４７９万円／（為替ヘッジなし）１１億５１３５万円 販売会社 近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ファンド名 スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６─１２ 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １０００億円 設定額 ６４億３１２９万円 販売会社 三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱東京ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ファンド名 日本連続増配成長株ファンド１６─１２（繰上償還・償還延長条項付） 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 ５００億円 設定額 ７億９１５５万円 販売会社 武蔵野銀行、永和証券 ファンド名 ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型） 運用会社 ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額 毎月１５０億円／年２回５０億円 設定額 （毎月決算型）３億４０１３万円／（年２回決算型）１億４２１８万円 販売会社 ＳＢＩ証券 ファンド名 債券コア・セレクション 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額 ５０億円 設定額 １億９１７５万円 販売会社 三井住友信託銀行
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