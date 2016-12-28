* 経済モニターは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれま す * ロイターの指標コードのデータに基づいています * イベントダイアリー： ［２８日 ロイター］ - ◆国内分 日付 発表 国 指標名 期間 単位 予測 人 前回 指標コード 時間 数 1/4 9:30 JP 製造業ＰＭＩ Dec 0 51.9 1/6 8:50 JP 対外債券投資 （円） w/e bln JP 0 -216.7 1/6 8:50 JP 海外投資家対内株式投資 （円） w/e bln JP 0 114.1 1/6 9:00 JP 毎月勤労統計 Nov % 0 -1.4 1/10 14:00 JP 消費者態度指数 Dec 0 40.9 1/11 8:50 JP 外貨準備高 （ドル） Dec bln $ 0 1219.30 1/11 14:00 JP 景気動向一致指数 Nov 0 1.4 1/11 14:00 JP 先行指数 Nov 0 1.0 1/12 8:50 JP 銀行・信金総貸出(前年比) Dec % 0 2.4 1/12 8:50 JP 国際収支-経常収支 Nov bln JP 0 1719.9 1/12 未定 JP 景気ウォッチャー調査現状ＤＩ Dec 0 52.5 ◆海外分 ＊日時はＧＭＴ表記（日本時間マイナス９時間） 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 28Dec 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.5 28Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Nov % 0.5 20 0.1 28Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約 Nov 0 110.0 28Dec 23:00 KR 鉱工業生産（前月比） Nov % 1.0 11 -1.7 29Dec 9:00 EZ Ｍ3（前年比） Nov % 4.4 15 4.4 29Dec 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 264 25 275 30Dec 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 172.6 30Dec 7:30 TH 経常収支 Nov bln $ 0 2.88 30Dec 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 360.610 30Dec 14:45 US シカゴPMI Dec 57.0 27 57.6 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CH=スイス、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウ ェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY= マレーシア、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊人数＝ロイター調査の回答者数