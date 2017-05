UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝ウォン9カ月半ぶり安値、台湾ドルも下落

[シンガポール 28日 ロイター] - 28日のアジア通貨市場では、韓国ウォン KRW=KFTCと台湾ドル が下落。好調な米経済指標を受けて来年の米利上げペース が速まるとの見方が広がり、両通貨は対ドルで圧迫されている。 ウォンは9カ月半ぶり安値の1ドル=1208.5ウォン。台湾ドルは5カ月半ぶり 安値の1ドル=32.318台湾ドル。 値動きは小幅だが、安値水準での取引が続いている。 シンガポールドル は0.1%高の1ドル=1.4491シンガポールドル。 前日、7年ぶり安値の1.4519シンガポールドルまで下落した。 タイバーツ は0.1%下落し、1ドル=36.02バーツ。地元輸出企業の ドル売りで下げ渋っている。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.62 117.43 -0.16 Sing dlr 1.4491 1.4506 +0.10 Taiwan dlr 32.285 32.281 -0.01 Korean won 1207.60 1207.60 -0.00 Baht 36.02 36.00 -0.06 Peso 49.820 49.810 -0.02 Rupiah 13455 13445 -0.07 Rupee 68.20 68.07 -0.19 Ringgit 4.4800 4.4760 -0.09 Yuan 6.9542 6.9540 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.62 120.30 +2.28 Sing dlr 1.4491 1.4177 -2.17 Taiwan dlr 32.285 33.066 +2.42 Korean won 1207.60 1172.50 -2.91 Baht 36.02 36.00 -0.06 Peso 49.82 47.06 -5.54 Rupiah 13455 13785 +2.45 Rupee 68.20 66.15 -3.01 Ringgit 4.4800 4.2935 -4.16 Yuan 6.9542 6.4936 -6.62