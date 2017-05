UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、堅調な5年債入札受け

(表のレートを終値に更新しました) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*24.00 3.0939% 前営業日終値 94*29.00 3.1390% 10年債(指標銘柄) 17時05分 95*17.50 2.5117% 前営業日終値 95*03.50 2.5630% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*26.50 2.0012% 前営業日終値 98*18.50 2.0550% 2年債(指標銘柄) 16時32分 99*31.50 1.2579% 前営業日終値 99*29.63 1.2870% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 149*23.00 148*18.00 Tノート先物3月限 123*20.50 123*06.50 米金融・債券市場では午後に実施された5年債入札で堅調な引き合いが見られたこと で国債に対する需要が高まり、国債利回りが低下した。 財務省が実施した340億ドルの5年債入札では、最高落札利回りが2.057%と 2011年4月以来の高水準となったほか、応札倍率は2.72倍と2014年11月以 来の高水準となった。 これを受け国債利回りが低下。10年債 利回りは今月14日以来、30 年債 利回りは8日以来の低水準を付けた。 この日は全米リアルタ─協会(NAR)が朝方発表した11月の米中古住宅販売仮契 約指数が前月比2.5%低下の107.3と、1月以来の低水準となったことを受け、利 回りは低下傾向にあった。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コリ氏は、5年債 入札で強い需要が見られたことでショートカバーが入った可能性があると指摘。ただ「市 場は来年の見通しについて過度に楽観的になっており、そのために利回りが若干押し上げ られ過ぎている可能性がある」とも述べた。 10年債価格は14/32高、利回りは2.51%。30年債価格は30/32高、 利回りは3.09%。 イタリアの銀行の救済計画を巡る不安からドイツ国債が買われるなか、米国債とドイ ツ国債の利回り格差が拡大。10年債の利回り格差は237ベーシスポイント(bp)と 過去最大となった。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-5.50) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 3.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -10.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -44.75 (-0.25)