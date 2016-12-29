アジア通貨動向（29日）＝ウォン・バーツが上昇、ルピアは下落

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［２９日 ロイター］ - ０１４５ＧＭＴ（日本時間午前１０時４５分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Change on the day at 0145 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.79 117.25 +0.39 Sing dlr 1.4493 1.4501 +0.06 Taiwan dlr 32.325 32.309 -0.05 Korean won 1207.80 1210.50 +0.22 Baht 35.99 36.03 +0.11 Peso 49.810 49.815 +0.01 Rupiah 13465 13440 -0.19 Rupee 68.24 68.25 +0.02 Ringgit 4.4800 4.4800 +0.00 Yuan 6.9551 6.9560 +0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.79 120.30 +3.01 Sing dlr 1.4493 1.4177 -2.18 Taiwan dlr 32.325 33.066 +2.29 Korean won 1207.80 1172.50 -2.92 Baht 35.99 36.00 +0.03 Peso 49.81 47.06 -5.52 Rupiah 13465 13785 +2.38 Rupee 68.24 66.15 -3.06 Ringgit 4.4800 4.2935 -4.16 Yuan 6.9551 6.4936 -6.64
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