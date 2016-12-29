〔表〕きょうの投信設定（30日）＝4本

ファンド名 世界中小型株式＜愛称：シャイニング・フューチャー＞ 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限額 ２０００億円 設定額 ── 販売会社 みずほ証券 ファンド名 ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６─１２（為替ヘ ッジあり） ＜愛称：二刀流（為替ヘッジあり）＞ 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 ２００億円 設定額 ── 販売会社 北洋銀行 ファンド名 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）２０１６─１２／（部分為 替ヘッジあり）２０１６─１２ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 各１１０億円 設定額 ── 販売会社 大和証券