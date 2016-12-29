30日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月３０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 大納会 19:00 外国為替平衡操作の実施状況（月ベース） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月３０日（金） ◇指標 23:00 韓国：ＣＰＩ Dec 07:30 タイ：経常収支 Nov 14:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Dec ◇休場 韓国 、豪（短縮取引）、英国（短縮取引）、独（短縮取引）