新規上場日程一覧（29日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます 。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリック してご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ Ｎ１：名証１部 Ｎ２： 名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ─Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 ＴＭ シャノン 100 2017/1/27 15万株・なし(2.25万株) 1/10 1/18 東洋 ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場日 既上場市場 Ｔ１ ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇ 2017/1/4 ｓ ＪＱ ＦＣホールディングス 2017/1/4