UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝小幅上昇、米国の金利低下受け

(本文を追加し表を更新しました) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は 対ドルで小幅上昇。米国の金利が低下しドルが勢いをやや失った。 韓国ウォンは0.4%上昇。台湾ドルは0.1%高。 市場はトランプ次期米大統領の経済政策の詳細待ちの状態という。 韓国政府高官は、年末の薄商いでの急激なウォン安に警戒感を示し た。これに先立ち柳一鎬企画財政相は、ウォンの対ドルでの下落はそれ ほど急速ではないとコメントしていた。 0622GMT(日本時間午後3時22分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0622 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.60 117.25 +0.56 Sing dlr 1.4498 1.4501 +0.02 Taiwan dlr 32.290 32.309 +0.06 Korean won 1205.90 1210.50 +0.38 Baht 35.96 36.03 +0.19 Peso 49.760 49.815 +0.11 Rupiah 13472 13440 -0.24 Rupee 68.14 68.25 +0.16 Ringgit 4.4830 4.4800 -0.07 Yuan 6.9550 6.9560 +0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.60 120.30 +3.17 Sing dlr 1.4498 1.4177 -2.21 Taiwan dlr 32.290 33.066 +2.40 Korean won 1205.90 1172.50 -2.77 Baht 35.96 36.00 +0.11 Peso 49.76 47.06 -5.43 Rupiah 13472 13785 +2.32 Rupee 68.14 66.15 -2.92 Ringgit 4.4830 4.2935 -4.23 Yuan 6.9550 6.4936 -6.63