〔マーケットアイ〕金利：国債先物が3週ぶり高値、米債高で買い戻し

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＜０９：００＞ 国債先物が3週ぶり高値、米債高で買い戻し
国債先物中心限月３月限は前営業日比１５銭高の１５０円４０銭と続伸して寄り付いた。寄り直後に一時１５０円４５銭と日中取引で１２月９日以来、約３週ぶりの水準に上昇した。前日の海外市場で、米債が上昇した流れを引き継いで買いが先行した。現物は閑散。
市場では「米１０年債利回りは、米利上げが決定された１２月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）前の水準に戻ってきた。年明けはトランプラリーによる金利上昇の巻き戻しが入るかが注目される」（証券）との声が出ている。
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