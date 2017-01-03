4日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証大発会 10:30 30年利付国債（1月債）の発行予定額等 新規上場 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ が東証１部に 新規上場 ＦＣホールディングス がジャスダックに ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ●海外 １月４日（水） ◇指標 23:00 韓国：経常収支 Nov 04:00 タイ：ＣＰＩ Dec 05:00 インド：サービスＰＭＩ Dec 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Dec 09:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Nov 09:30 英：建設業ＰＭＩ Dec 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Dec 12:00 ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Dec 12:00 ブラジル：総合ＰＭＩ Dec 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Dec 米：自動車販売台数 Dec ◇イベント 19:00 １２月１３─１４日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表