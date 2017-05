UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝上昇、ポジション調整

(本文を追加、表を更新しました) [シンガポール 30日 ロイター] - アジア新興国通貨は年内最後の取引で対ド ルで上昇。薄商いのなかストップロスの買いでユーロが一時上昇、ドルが売られたことが 影響した。 シンガポール銀行の為替ストラテジストは「ファンダメンタル要因に基づくものとい うより、ポジション調整だ。来年にかけてアジア通貨が軟調と引き続きみている」と指摘 。2017年はじめにドルが売られればアジア通貨は上昇する可能性があるが、そのよう な場合はドル買いの好機と捉えられると述べた。 0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0540 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.78 116.55 -0.20 Sing dlr 1.4460 1.4480 +0.14 Taiwan dlr 32.196 32.312 +0.36 Korean won 1205.15 1207.70 +0.21 Baht 35.81 35.95 +0.39 Peso 49.720 49.720 +0.00 Rupiah 13435 13460 +0.19 Rupee 67.97 68.11 +0.21 Ringgit 4.4845 4.4830 -0.03 Yuan 6.9496 6.9552 +0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.78 120.30 +3.01 Sing dlr 1.4460 1.4177 -1.96 Taiwan dlr 32.196 33.066 +2.70 Korean won 1205.15 1172.50 -2.71 Baht 35.81 36.00 +0.53 Peso 49.72 47.06 -5.35 Rupiah 13435 13785 +2.61 Rupee 67.97 66.15 -2.68 Ringgit 4.4845 4.2935 -4.26 Yuan 6.9496 6.4936 -6.56