ユーロ圏金融・債券市場＝伊・ポルトガル国債利回り、年間で5年ぶり上昇

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［ロンドン ３０日 ロイター］ - ＜金利・債券＞ 米東部時間12時6分 ＊先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード ３カ月物ユーロ 100.32 0.00 100.32 <0#FEI:> 独連邦債２年物 112.29 -0.01 112.30 <0#FGBS:> 独連邦債５年物 133.63 -0.08 133.71 <0#FGBM:> 独連邦債１０年物 164.15 -0.45 164.60 <0#FGBL:> 独連邦債３０年物 173.52 -2.50 176.02 <0#FGBX:> ＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード 独連邦債２年物 -0.782 -0.002 -0.780 独連邦債５年物 -0.527 +0.020 -0.547 独連邦債１０年物 0.205 +0.034 0.171 独連邦債３０年物 0.949 +0.081 0.868 ユーロ圏金融・債券市場では、長期債利回りが上昇。ドイツ国債は３０年物利回りD E30YT=TWEBが７ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し０．９４％。指標１０年物利回りDE10 YT=TWEBが３ｂｐ上昇の０．２０％。他の国債利回りも軒並み３─８ｂｐ上昇した。 欧州中央銀行（ＥＣＢ）は今月開いた理事会の決定に基づき、今後、公的部門証券買 い入れプログラム（ＰＳＰＰ）の運用方法を変更、短期債に重点を置いた買い入れを行う 見込み。 年間ではイタリア国債とポルトガル国債の利回りが２０１１年以降で初の上昇となる 見通し。経済や銀行部門のぜい弱性、政治的不安が上昇要因となった。イタリア１０年債 利回り は約２３ｂｐ上昇し１．８３％近辺。ポルトガル１０年債利回りPT 10YT=TWEBは約１２７ｂｐ上昇し３．８０％近辺。 ＢＢＶＡのストラテジストは「投資家にとって最大の懸念材料は銀行問題だった。年 初からイタリアの不良債権をめぐり不安の声が聞かれたし、今も状況に変わりはない」と 述べた。
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