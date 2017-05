アジア通貨動向（3日）＝総じて堅調、財新の中国製造業ＰＭＩが支援

[シンガポール 3日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて堅調。中国の製造 業を取り巻く状況が良好なことを示すデータを受け、アジア新興国通貨に対するセンチメ ントが改善している。 財新/マークイットが発表した12月の中国製造業購買担当者景気指数 (PMI) は生産や受注の拡大で2013年1月以来の高水準となった。 市場参加者によると、米ドルロングやアジア通貨ショートのポジションを縮小する動 きが出ている。 韓国ウォン が0.5%高で上昇を主導。 第4・四半期国内総生産(GDP)が市場予想を大きく上回ったシンガポールドルは 0.3%高。 台湾ドルやインドルピーも上昇している。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0651 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.39 117.52 +0.11 Sing dlr 1.4470 1.4506 +0.25 Taiwan dlr 32.205 32.279 +0.23 Korean won 1201.95 1208.00 +0.50 Baht 35.80 35.80 +0.00 Peso 49.780 49.720 -0.12 Rupiah 13470 13470 +0.00 Rupee 68.10 68.23 +0.20 Ringgit 4.4900 4.4845 -0.12 Yuan 6.9547 6.9467 -0.12 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.39 117.07 -0.27 Sing dlr 1.4470 1.4490 +0.14 Taiwan dlr 32.205 32.279 +0.23 Korean won 1201.95 1207.70 +0.48 Baht 35.80 35.80 +0.00 Peso 49.78 49.72 -0.12 Rupiah 13470 13470 +0.00 Rupee 68.10 67.92 -0.26 Ringgit 4.4900 4.4845 -0.12 Yuan 6.9547 6.9467 -0.12