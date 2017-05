UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り総じて上昇、米中欧の堅調な指標受け

(レートを更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 96*18.00 3.0511% ) 前営業日終値 96*18.00 3.0510% 10年債(指標銘柄) 17時01分 96*03.00 2.4481% 前営業日終値 96*07.50 2.4320% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*08.75 1.9422% 前営業日終値 100*11.75 1.9220% 2年債(指標銘柄) 16時39分 100*02.00 1.2181% 前営業日終値 100*03.25 1.1980% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*18.00 150*21.00 Tノート先物3月限 124*03.50 124*09.00 米金融・債券市場は、国債利回りがおおむね上昇。同日発表された好調な米経済指標に加え、中国やド イツなどの指標も底堅い内容となったことが材料視された。 ただ、米株価と原油相場が上げ幅を縮小する中、国債価格は下げ幅を縮小。とりわけ30年債利回りは 一時4週間ぶりの低水準をつけた。リビアによる原油増産をめぐるニュースやドル高が原油相場を圧迫し、 原油価格の下げが一部で米株の売りを誘う構図となった。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「株・原油価格が一時の高値から 押し戻されたことが国債への追い風になった」と語った。 終盤の取引で、指標10年債 は4/32安、利回りは2.446%。 2年債 は1/32安、利回りは1.218%。 30年債 は4/32高、利回りは3.044%。 米経済指標では、12月のISM製造業景気指数が2年ぶりの高水準となったほか、11月の建設支出 が金額ベースで10年7カ月ぶりの水準に拡大した。 12月の中国製造業購買担当者景気指数 (PMI)が約6年ぶりの高水準となったほか、同月のドイ ツ、フランスの消費者物価指数(CPI)も数年ぶりの高い伸びを記録した また、起債に絡むレートロックの売りも国債価格下落の一因になったとの指摘があった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 -1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 2.25 -1.75 U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 -3.00 U.S. 30-year dollar swap spread -51.25 -3.00 )