5日の国内・海外経済指標と行事予定

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(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月マネタリーベース（日銀） 0930 １２月サービス業ＰＭＩ 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1400 １２月、２０１６年国内新車販売 1400 経済３団体新年賀詞交換会 1500 １２月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1500 財政資金対民間収支（１２月実績・１月見込み） 1515 経済３団体長の記者会見 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 １１月税収実績 1600 自動車工業団体賀詞交歓会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５日（木） 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Dec 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Dec 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Nov 12:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Dec 13:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Dec 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec ◇イベント 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 世界最大の家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（米ラ スベガス、８日まで） ◇決算予定 モンサント
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