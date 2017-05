UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝マレーシアリンギが対ドルで19年ぶり安値

(本文を追加、表を更新しました) [シンガポール 4日 ロイター] - アジア新興国通貨市場ではマレーシアリンギ が対ドルで一時19年ぶり安値をつけた。米利上げ観測からドルが引き続き強い。 一時1ドル=4.4980リンギをつけ、アジア金融危機だった1998年1月以来 の安値をつけた。オーストラリア・コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジストは、 マレーシア国債の外国人保有比率が高いことから米金利上昇の影響を受けやすく、年末ま でに1ドル=5リンギに下落する可能性を指摘した。 タイバーツは0.1%下落。債券からの資金逃避が一因という。 人民元は0.2%高。 インドルピーは国内輸出筋のドル売りなどで小幅高。 *0833GMT(日本時間午後5時33分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0833 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.80 117.74 -0.05 Sing dlr 1.4458 1.4499 +0.28 Taiwan dlr 32.250 32.245 -0.02 Korean won 1201.89 1203.50 +0.13 Baht 35.84 35.80 -0.09 Peso 49.670 49.775 +0.21 Rupiah 13440 13478 +0.28 Rupee 68.12 68.34 +0.32 Ringgit 4.4970 4.4900 -0.16 Yuan 6.9488 6.9628 +0.20 Change so far in 20 17 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.80 117.07 -0.62 Sing dlr 1.4458 1.4490 +0.22 Taiwan dlr 32.250 32.279 +0.09 Korean won 1201.89 1207.70 +0.48 Baht 35.84 35.80 -0.09 Peso 49.67 49.72 +0.10 Rupiah 13440 13470 +0.22 Rupee 68.12 67.92 -0.29 Ringgit 4.4970 4.4845 -0.28 Yuan 6.9488 6.9467 -0.03