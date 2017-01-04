米金融・債券市場＝ＦＯＭＣ議事要旨受け国債利回り低下

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［ニューヨーク ４日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘柄 15時42分 96*20.00 3.0478% ） 前営業日終値 96*18.50 3.0500% 1０年債（指標銘柄 15時41分 96*03.00 2.4482% ） 前営業日終値 96*01.50 2.4540% ５年債（指標銘柄） 15時41分 100*09.25 1.9389% 前営業日終値 100*08.00 1.9470% ２年債（指標銘柄） 15時14分 100*01.25 1.2300% 前営業日終値 100*01.50 1.2260% 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3月限 150*22.00 150*18.00 Ｔノート先物3月限 124*03.50 124*03.50 米金融・債券市場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨が市場の予想以上 に不透明感をにじませる内容となるなか、国債利回りが低下した。
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