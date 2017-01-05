6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 対外対内証券売買契約等の状況（12月18─24日、25─31日：指定報告機関ベース） 0900 １１月毎月勤労統計 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５日（木） 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Dec 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Nov 12:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Dec 13:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Dec 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec ◇イベント 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 世界最大の家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（米ラ スベガス、８日まで） ◇決算予定 モンサント ６日（金） 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Nov 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Nov 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Nov 07:45 仏：貿易収支（税関） Nov 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Dec 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Nov 13:30 米：雇用統計（労働省） Dec 13:30 米：貿易収支（商務省） Nov 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Nov 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Nov ◇イベント 16:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 「Responders of First or Last Resort: Central Bank Strategies in an Era of Ultra-Low Interest Rates」 18:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演「Economic Outlook, January 2017 」 20:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 「The United States and the Global Economic Outlook」