アジア株式市場サマリー（5日）

Markets |
* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［５日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓 総合株価 2041.95 -3.69 -0.18 2045.52 2046.50 2039.49 国 指数 前営業日 2045.64 終値 台 加権指数 9358.14 +71.18 +0.77 9282.56 9358.42 9282.45 湾 前営業日 9286.96 終値 豪 Ｓ＆Ｐ／ 5753.350 +16.941 +0.30 5736.400 5759.500 5736.400 ＡＳＸ指 数 前営業日 5736.409 終値
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ時代、日本の重責
過去４０年余りを振り返り、日本の安全保障を巡る国際情勢がこれほどまで不安定さを増したことはなかったと加藤隆俊元財務官は指摘。 記事の全文
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文