UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝堅調、オフショア人民元は急上昇

(内容を追加しました) [シンガポール 5日 ロイター] - アジア新興国通貨は、おおむね堅調に推移し ている。中国のオフショア人民元は、資金調達コストの上昇を背景に売り持ちの解消が進 み、約2カ月ぶり高水準をつけた。 オフショア人民元 はドルに対して、一時6.7850元と、11月9日以来 の高値を記録した。 市場関係者は、オフショア人民元の上昇を受け、ドルに対してアジア通貨を買い戻す 動きが出ている、と指摘する。 韓国ウォン は約1.7%上昇。台湾ドル は1%、インドネシアル ピア は0.8%、それぞれ上昇した。 韓国の市場関係者は、ウォン相場は、オフショア人民元の動きを手がかりとしている と指摘。6日発表の米雇用統計を前に、ドル買い持ちが解消される可能性があると語った 。 0630GMT(日本時間午後3時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0630 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.26 117.25 +0.85 Sing dlr 1.4336 1.4390 +0.38 Taiwan dlr 31.924 32.260 +1.05 Korean won 1185.53 1206.40 +1.76 Baht 35.70 35.81 +0.31 Peso 49.470 49.650 +0.36 Rupiah 13325 13435 +0.83 Rupee 67.80 68.05 +0.37 Ringgit 4.4825 4.4960 +0.30 Yuan 6.8831 6.9306 +0.69 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.26 117.07 +0.70 Sing dlr 1.4336 1.4490 +1.07 Taiwan dlr 31.924 32.279 +1.11 Korean won 1185.53 1207.70 +1.87 Baht 35.70 35.80 +0.29 Peso 49.47 49.72 +0.51 Rupiah 13325 13470 +1.09 Rupee 67.80 67.92 +0.18 Ringgit 4.4825 4.4845 +0.04 Yuan 6.8831 6.9467 +0.92