6日の国内・海外経済指標と行事予定

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(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外対内証券売買契約等の状況（12月18─24日、25─31日：指定報告機関ベース） 0900 １１月毎月勤労統計 1000 閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６日（金） 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Nov 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Nov 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Nov 07:45 仏：貿易収支（税関） Nov 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Dec 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Nov 13:30 米：雇用統計（労働省） Dec 13:30 米：貿易収支（商務省） Nov 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Nov 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Nov ◇イベント 16:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 「Responders of First or Last Resort: Central Bank Strategies in an Era of Ultra-Low Interest Rates」 18:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演「Economic Outlook, January 2017 」 20:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 「The United States and the Global Economic Outlook」
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