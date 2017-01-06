10日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 1400 １２月消費動向調査 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６日（金） 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Dec 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Nov 13:30 米：雇用統計（労働省） Dec 13:30 米：貿易収支（商務省） Nov 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Nov 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Nov ◇イベント 16:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 「Responders of First or Last Resort: Central Bank Strategies in an Era of Ultra-Low Interest Rates」 18:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁の講演原稿公表（講演はキャンセル） 20:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣの番組でインタビュー 20:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 「The United States and the Global Economic Outlook」 ７日（土） 中国：外貨準備（中国人民銀行） Dec 16:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネル参加 「ending too-big-to fail」 ９─１４日 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Dec ９─２０日 中国：対中国海外直接投資（商務省） Dec ９日（月） 00:30 豪：住宅着工許可件数 Nov 07:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Nov 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Nov 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Jan 10:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Nov 20:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Nov ◇イベント 14:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 17:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 北米国際自動車ショー開幕（米デトロイト、２２日まで） ◇決算予定 アルコア １０日（火） 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Nov 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Nov 11:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Dec 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Nov 15:00 米：卸売在庫（商務省） Nov 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Dec ◇イベント 18:00 米財務省３年債入札
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