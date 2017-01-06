12月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

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［東京 ６日 ロイター］ - １２月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の合算） 純資産残高 前月比（％ 資金純流入出 （億円） ） 額 （億円） ブラジル株ファンド 1279.75 5.8 2.38 ロシア・東欧株ファンド 575.27 19.8 18.94 インド株ファンド 6149.7 4.6 138.28 中国株ファンド 1917.5 0.5 77.79 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1102.18 2.7 -24.99 合計 11024.4 4.5 212.4 １２月末定期分配型ファ 純資産残高 前月比（％ 資金純流入出 ンド （億円） ） 額 （億円） 377778.18 2.5 -2595.74 １２月末ＲＥＩＴファン 純資産残高 前月比（％ 資金純流入出 ド （億円） ） 額（億円） 130786.12 3.0 -780.21 参考データ ブラジル／ボベスパ株価 ブラジルレアル 指数 ／円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指 ユーロ／円 数 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／ 円 米ＲＥＩＴ指数 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Ｅｕｒｏｐｅ Ｉｎｄｅ ｘ 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数 （Ｈ株指数）
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