UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝リンギなど小幅高、元は下落

(情報を更新しました) [シンガポール 6日 ロイター] - アジア新興国通貨はマレーシアリンギやイン ドネシアルピアなど一部の通貨が小幅上昇。米雇用統計の発表を控えた警戒感がドルの重 しとなった。一方、オフショア人民元はここ2日間の高値水準から押し戻された。 マレーシアリンギ とインドネシアルピア はいずれも0.2%高、タイバ ーツ は0.1%上昇した。 このところのオフショア人民元の上昇を受けてドルの買い持ち解消が進んだことから 、アジア通貨は総じて週間で上昇する見込みだ。 ここ数カ月間上昇してきたドルが一段と押し戻されるリスクがあることから、アナリ ストはアジア通貨について、当面は底堅い水準を維持するとみている。 シンガポール銀行の為替ストラテジストは、現時点でドル高トレンドを再び起こすた めには非常に強い経済指標が必要になると語った。また、6日発表の米雇用統計で12月 の非農業部門雇用者数の伸びが15万─20万人程度にとどまった場合、ドルが売られる 可能性があると指摘した。 オフショア人民元 は1ドル=6.8380元と、前日に付けた2カ月ぶり元 高水準の6.7833元から押し戻された。 オフショア人民元は、オフショア市場での調達コスト上昇や流動性の逼迫(ひっぱく )を受け、過去2日間で2%超上昇した。 市場関係者の間では、中国当局は1月20日のトランプ米新政権誕生を前に1ドル= 7元水準まで元安が進むことを警戒したとの見方が出ている。 6日のオンショア取引で人民元 は前日の上昇分を失ったが、週間では約0 .1%上昇する見通しだ。 0717GMT(日本時間午後4時17分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0717 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.17 115.35 -0.71 Sing dlr 1.4333 1.4284 -0.34 Taiwan dlr 31.970 31.962 -0.03 Korean won 1192.67 1186.30 -0.53 Baht 35.72 35.77 +0.14 Peso 49.530 49.460 -0.14 Rupiah 13350 13370 +0.15 Rupee 67.97 67.99 +0.04 Ringgit 4.4730 4.4830 +0.22 Yuan 6.9399 6.8830 -0.82 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.17 117.07 +0.77 Sing dlr 1.4333 1.4490 +1.10 Taiwan dlr 31.970 32.279 +0.97 Korean won 1192.67 1207.70 +1.26 Baht 35.72 35.80 +0.24 Peso 49.53 49.72 +0.38 Rupiah 13350 13470 +0.90 Rupee 67.97 67.92 -0.07 Ringgit 4.4730 4.4845 +0.26 Yuan 6.9399 6.9467 +0.10