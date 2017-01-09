10日の国内・海外経済指標と行事予定

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(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議、閣議後会見 1400 １２月消費動向調査 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（火） 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Nov 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Nov 11:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Dec 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Nov 15:00 米：卸売在庫（商務省） Nov 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Dec ◇イベント 18:00 米財務省３年債入札
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