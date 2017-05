アジア通貨動向（9日）＝軟調、雇用統計受け米利上げ加速観測

[シンガポール 9日 ロイター] - アジア新興国通貨は、軟調 となっている。米雇用統計で賃金の大幅な伸びが示されたことから、今 年の米利上げペースが加速するとの見方が広がったことが背景。 米労働省が発表した昨年12月の雇用統計は、非農業部門雇用者数 が15万6000人増と、伸びは市場予想の17万8000人増に届か なかった。ただ、賃金は大きく伸びており、労働市場の勢いが維持して いることが示された。 さらに、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、経済指標が自身の想定 より力強い内容となれば今年3度の利上げを行う可能性があると述べ、 数カ月前よりも利上げペースの加速を見込んだ。 スコシア銀行(シンガポール)の為替ストラテジスト、Qi Gao氏は 、利上げペースが加速するとの観測を背景にドルはアジア通貨に対して 向こう数週間上げ基調を再開する、と指摘した。 韓国ウォン はドルに対して約1.2%下落。インドルピ ー も0.4%安。他の大半のアジア通貨も売りが優勢となった 。 0521GMT(日本時間午後2時21分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.47 116.91 -0.48 Sing dlr 1.4427 1.4396 -0.21 Taiwan dlr 32.098 31.993 -0.33 Korean won 1207.15 1193.00 -1.17 Baht 35.78 35.67 -0.31 Peso 49.610 49.520 -0.18 Rupiah 13380 13360 -0.15 Rupee 68.22 67.96 -0.38 Ringgit 4.4750 4.4710 -0.09 Yuan 6.9340 6.9330 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.47 117.07 -0.34 Sing dlr 1.4427 1.4490 +0.44 Taiwan dlr 32.098 32.279 +0.56 Korean won 1207.15 1207.70 +0.05 Baht 35.78 35.80 +0.06 Peso 49.61 49.72 +0.22 Rupiah 13380 13470 +0.67 Rupee 68.22 67.92 -0.43 Ringgit 4.4750 4.4845 +0.21 Yuan 6.9340 6.9467 +0.18