UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、人民元・ハードブレグジット懸念で逃避買い

(レートを更新します) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*08.50 2.9628% 前営業日終値 97*15.50 3.0030% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*25.00 2.3683% 前営業日終値 96*11.50 2.4180% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*18.50 1.8776% 前営業日終値 100*11.75 1.9220% 2年債(指標銘柄) 16時40分 100*04.00 1.1856% 前営業日終値 100*02.00 1.2180% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 152*23.00 151*25.00 限 Tノート先物3月 124*25.00 124*13.00 限 米金融・債券市場では、米国債利回りが低下した。中国人民元や英国の欧州連合(EU)離脱交渉の行 方をめぐり懸念が広がり、安全資産としての米国債の投資妙味が高まった。 中国人民銀行(中央銀行)が7日発表した12月末時点の中国外貨準備高は3兆0110億ドルで、2 011年2月以来の低水準まで減少した。人民元安による資金流出が不安視されている。 MUFGセキュリティーズ・アメリカのシニア米国債トレーダー、トーマス・ロス氏は「中国が次に何 をするかが、市場で危惧されている」と話す。 またメイ英首相は8日、テレビ番組のインタビューで、EU加盟の「一部要素」を維持することに関心 はないと発言。これを受け、英国が単一市場へのアクセスよりも移民流入の抑制を優先する「ハードブレグ ジット(強硬な離脱)」に向かうとの懸念が強まった。 午後の取引で、指標米10年債 利回りは3ベーシスポイント(bp)低下の2.385% 。30年債 も3bp低下の2.975%をつけた。 今週は240億ドルの3年債、200億ドルの10年債、120億ドルの30年債入札を控えており、 利回りの押し上げ要因となった。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、今週は投資適格級の社債250億━300億ドルが発行さ れる見込みで、これに備えたヘッジの動きも利回り低下を抑制した。 米ボストン地区連銀のローゼングレン総裁は同日、連邦準備理事会(FRB)は、2015年以降年1 回にとどまっている利上げペースを加速させる必要があるとし、さもなければインフレ高進リスクを増大さ せるとの見解を示した。 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁は、トランプ次期政権で見込まれる経済政策を背景に、F RB当局者からは利上げペースの加速が必要といった声も上がっているが、トランプ政権の経済政策に関し て判断するのは時期尚早との考えを示した。 DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 27.75 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 4.00 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -12.75 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -49.00 0.00