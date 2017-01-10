11日の国内・海外経済指標と行事予定

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(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月末外貨準備高 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1245 ３０年利付国債の入札結果 1300 雨宮日銀理事が都内で講演 1400 １１月消費活動指数（日銀） 1400 １１月景気動向指数 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：イオン（３Ｑ） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１１日（水） 07:00 トルコ：経常収支 Nov 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Nov 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Nov 11:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Dec 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 トランプ次期米大統領がニューヨークで会見 ブラジル：中銀金利発表
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