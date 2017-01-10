台湾株式市場・中盤＝小幅続落、輸出統計で下げ幅縮小

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［台北 １０日 ロイター］ - 台湾 日本時 前日 ％ 始値 売買代 間12時 比 金概算 49分 加権指数<.T 9,330. - 11 - 0. 9,344. 381.5 WII> 74 .68 13 19 億台湾 ドル 前営業日終 9,342. 値 42 １０日午前の台湾株式市場の株価は小幅続落。不安定な海外市場につられて警戒感が 広がったが、１２月の台湾貿易統計で輸出が４年ぶりの高水準となったことを受けて値を 戻した。 加権指数 は日本時間１２時４９分時点で１１．６８ポイント（０．１３％） 安の９３３０．７４。 電子製品指数 は０．３％高。一方、金融保険指数 は０．６％安。 ９日発表された１２月の台湾貿易統計によると、輸出が４年ぶり高水準に拡大。世界 のハイテク製品需要を背景に、２０１７年１─３月期も輸出が堅調さを維持するとの期待 感が高まった。 この日の取引終了後、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ） が１２月の売上高を 発表する予定。ＴＳＭＣは０．８％高。
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