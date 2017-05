UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝ドル安で堅調、トランプ氏会見に注目

(内容を追加しました) [シンガポール 10日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、ドルが主要通貨に 対して下落するなか、堅調に推移している。投資家は、今後の米政策やドル相場の方向性 を探ろうと、今週予定されているトランプ米次期大統領の記者会見に注目している。 韓国ウォン は約1%上昇。インドネシアルピア も一時約1カ月ぶり の高値を記録。直近では0.4%高となっている。 ドルは主要通貨に対して下落し、ドル指数 は0.3%安。 OANDA(シンガポール)のシニアトレーダー、ステファン・イネス氏は、ドルの 下落は恐らくポジション調整によるものだ、との見方を示した。 メイバンクのシニア為替ストラテジト、クリストファー・ウォン氏は、1月20日の トランプ氏の大統領就任まで恐らくドルはアジア通貨に対してレンジ取引になる、との見 方を示した。同氏はさらに、12日の米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長の発言 も注目されている、と述べた。 0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0440 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.41 116.04 +0.55 Sing dlr 1.4334 1.4364 +0.21 Taiwan dlr 31.968 32.106 +0.43 Korean won 1196.85 1208.30 +0.96 Baht 35.57 35.74 +0.48 Peso 49.505 49.620 +0.23 Rupiah 13310 13360 +0.38 Rupee 68.03 68.21 +0.27 Ringgit 4.4720 4.4750 +0.07 Yuan 6.9255 6.9330 +0.11 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.41 117.07 +1.44 Sing dlr 1.4334 1.4490 +1.09 Taiwan dlr 31.968 32.279 +0.97 Korean won 1196.85 1207.70 +0.91 Baht 35.57 35.80 +0.66 Peso 49.51 49.72 +0.43 Rupiah 13310 13470 +1.20 Rupee 68.03 67.92 -0.15 Ringgit 4.4720 4.4845 +0.28 Yuan 6.9255 6.9467 +0.31