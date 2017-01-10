米金融・債券市場＝小動き、底堅い3年債入札が下支え

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［ニューヨーク １０日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 15時48分 98*04.50 2.9693% 柄） 前営業日終 98*05.50 2.9680% 値 1０年債（指標銘柄 15時43分 96*22.00 2.3793% ） 前営業日終 96*23.00 2.3760% 値 ５年債（指標銘柄 15時43分 100*18.25 1.8792% ） 前営業日終 100*18.00 1.8810% 値 ２年債（指標銘柄 14時49分 100*03.50 1.1936% ） 前営業日終 100*03.50 1.1940% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3月 152*17.00 152*23.00 限 Ｔノート先物3月 124*24.50 124*25.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが小動きとなった。米株価が下げ幅を縮小するの に伴いやや売りが出たが、堅調な３年債入札がこれを相殺した。 午後の取引で、指標１０年債 利回りはほぼ横ばいの２．３８１％。３ベ ーシスポイント（ｂｐ）の狭いレンジで推移した。 DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 4.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -49.25 0.50
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