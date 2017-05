UPDATE 2-米金融・債券市場＝小動き、底堅い3年債入札が下支え

(レートを更新します) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*05.00 2.9684% 前営業日終値 98*05.50 2.9680% 10年債(指標銘柄) 17時04分 96*22.50 2.3775% 前営業日終値 96*23.00 2.3760% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*18.25 1.8792% 前営業日終値 100*18.00 1.8810% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*03.50 1.1936% 前営業日終値 100*03.50 1.1940% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 152*17.00 152*23.00 限 Tノート先物3月 124*24.50 124*25.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが小動きとなった。米株価が下げ幅を縮小するの に伴いやや売りが出たが、堅調な3年債入札がこれを相殺した。 国債利回りは賃金が7年半ぶりの大幅増となった12月の雇用統計発表以降、レンジ 取引が続いている。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は相場は 「売り込もうとしているのにうまくいかない」といった雰囲気だと話す。 午後の取引で、指標10年債 利回りはほぼ横ばいの2.381%。3ベ ーシスポイント(bp)の狭いレンジで推移した。 2年債 利回りは横ばいの1.194%。 30年債 利回りは0.4bp上昇の2.972%。ナスダック総合<.IXI C>が日中の最高値を更新するなど、米株が当初の下げから持ち直し、長期債を圧迫した。 米財務省が実施した240億ドルの3年債入札は、利上げが広く見込まれる中で低調 だった昨年12月から需要が持ち直した。ファンドマネジャーや外国中銀を含む間接入札 者の落札比率は54.6%と、昨年9月以来の大きさとなった。 11日には200億ドルの10年債、12日には120億ドルの30年債入札が行わ れる。 朝方発表された昨年12月の中小企業楽観度指数は105.8と、前月から7.4ポ イント上昇し、2004年12月以来12年ぶりの高水準となった。また11月の求人労 働移動調査(JOLTS)によると、求人件数は552万2000件で、前月の545万 1000件(改定)から7万1000件増加。好調な指標が足かせとなり、債券需要の高 まりを抑えた。 市場は次期政権の経済政策の手掛かりを得ようと、11日に行われるトランプ次期米 大統領の記者会見に注目している。 DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 4.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -49.25 0.50