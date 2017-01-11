UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（11日）＝10本、10億4521万円

(設定額を追加しました) ファンド名 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０ １７─０１ ＜愛称：メジャー・カンパニー１７─０１＞ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 ２００億円 設定額 １０億０９２１万円 販売会社 八十二銀行 ファンド名 ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ ＴＯＰＩＸインデックス 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 日本債券インデックス 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） Ｊ─ＲＥＩＴインデックス 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 合計で３６００万円 ＴＯＰＩＸインデックス １００万円 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）１００万円 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）１０ ００万円 日本債券インデックス １００万円 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） １００万円 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） １００万円 Ｊ─ＲＥＩＴインデックス １００万円 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） １０００万円 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） １０００万円 設定額 合計で３６００万円 ＴＯＰＩＸインデックス １００万円 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）１００万円 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）１０ ００万円 日本債券インデックス １００万円 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） １００万円 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） １００万円 Ｊ─ＲＥＩＴインデックス １００万円 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） １０００万円 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） １０００万円 販売会社 大和証券