UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝小じっかり、トランプ氏会見に注目

(内容を追加しました) [シンガポール 11日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が小じっかり。 この日予定されているトランプ米次期大統領の記者会見に注目が集まっている。 投資家はトランプ氏の経済政策や米ドル相場の行方を見極めようと注視している。 SMBC日興証券のシニアエコノミスト、平山広太氏は、トランプ氏が中国に対する 極度の強硬発言をしない限り、アジア通貨への影響は限定的になるだろう、との見方を示 した。 韓国ウォンは海外投資家のドル売りや海外勢の韓国株買いに支援されている。 0416GMT(日本時間午後1時16分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0416 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.10 115.78 -0.28 Sing dlr 1.4355 1.4362 +0.05 Taiwan dlr 31.891 31.948 +0.18 Korean won 1195.03 1194.60 -0.04 Baht 35.58 35.60 +0.06 Peso 49.540 49.505 -0.07 Rupiah 13308 13310 +0.02 Rupee 68.26 68.19 -0.11 Ringgit 4.4730 4.4730 +0.00 Yuan 6.9251 6.9245 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.10 117.07 +0.84 Sing dlr 1.4355 1.4490 +0.94 Taiwan dlr 31.891 32.279 +1.22 Korean won 1195.03 1207.70 +1.06 Baht 35.58 35.80 +0.63 Peso 49.54 49.72 +0.36 Rupiah 13308 13470 +1.22 Rupee 68.26 67.92 -0.50 Ringgit 4.4730 4.4845 +0.26 Yuan 6.9251 6.9467 +0.31