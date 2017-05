UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝堅調、トランプ氏会見への失望でドル売り

(内容を追加しました) [シンガポール 12日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、おおむね堅調に推 移している。トランプ次期米大統領は11日の記者会見で、具体的な財政・経済政策を示 さなかった。そのため、ドル強気筋の間では失望りが広がった。 タイバーツ はドルに対して一時、35.30バーツ近辺まで上昇 し、昨年11月半ば以来の高値をつけた。ショートカバーや国内株式市場への資金流入が 背景にあると市場関係者は指摘している。 オンショア人民元 は0.4%、韓国ウォン は1.3%、それぞ れ上昇した。 ある市場関係者は、ドル買いポジションを手じまう動きがさらに進み、アジア通貨は 短期的に堅調になる、との見方を示した。 0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Change on the day at 0420 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.49 115.41 +0.80 Sing dlr 1.4277 1.4267 -0.07 Taiwan dlr 31.730 31.935 +0.65 Korean won 1181.00 1196.40 +1.30 Baht 35.35 35.56 +0.60 Peso 49.530 49.625 +0.19 Rupiah 13288 13328 +0.30 Rupee 68.10 68.33 +0.35 Ringgit 4.4600 4.4700 +0.22 Yuan 6.9117 6.9360 +0.35 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.49 117.07 +2.25 Sing dlr 1.4277 1.4490 +1.49 Taiwan dlr 31.730 32.279 +1.73 Korean won 1181.00 1207.70 +2.26 Baht 35.35 35.80 +1.29 Peso 49.53 49.72 +0.38 Rupiah 13288 13470 +1.37 Rupee 68.10 67.92 -0.26 Ringgit 4.4600 4.4845 +0.55 Yuan 6.9117 6.9467 +0.51 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。