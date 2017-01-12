〔表〕きょうの投信設定（13日）＝4本

ファンド名 ＪＰＭ日本ＣＢファンド／ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル 投資型） 運用会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額 各２５０億円 設定額 ── 販売会社 丸三証券、ＪＰモルガン証券 ファンド名 ＵＳ株主還元ファンド（為替ヘッジあり・年１回決算型） 運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント 設定上限額 ２０００億円 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド名 ＵＳ株主還元ファンド（為替ヘッジあり・年４回決算型） 運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント 設定上限額 ２０００億円 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行