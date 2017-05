UPDATE 1-米金融・債券市場＝30年債が値を消す、さえない入札で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 98*09.00 2.9620% ) 前営業日終値 98*12.00 2.9570% 10年債(指標銘柄 17時05分 96*27.00 2.3613% ) 前営業日終値 96*24.50 2.3700% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*20.50 1.8642% 前営業日終値 100*18.75 1.8760% 2年債(指標銘柄) 15時54分 100*04.50 1.1773% 前営業日終値 100*04.00 1.1850% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 152*19.00 152*26.00 Tノート先物3月限 124*28.50 124*26.00 米金融・債券市場では、30年債価格が一時1ポイント値上がりしたものの、その後 行われた30年債入札がさえない結果となり、値を消す展開となった。 トランプ次期米大統領をめぐっては同氏が打ち出す支出・投資促進策がインフレ高進 や連邦債務の拡大につながるのではないかとの見方が根強い一方、トランプ氏が前日の記 者会見で減税や社会産業基盤(インフラ)投資、規制緩和などについて踏み込んだ発言を 控えたことで「投資家はまだ何も始まっていないことに気がついた」(オスターワイス・ キャピタル・マネジメントのポートフォリオマネジャー)という。 こうした流れのなか、国債利回りはこの日、一時的に低下。市場ではトランプ氏の経 済政策が詳細を欠くかぎり、利回りはさらに低下する余地もあるとみられている。ある関 係者は「利回りは今でも適正水準を多少上回っている」との見方を示した。 10年債 利回りは1ベーシスポイント(bp)低下の2.356%。一 時、約4カ月ぶりに強気シグナルとされる50日移動平均線割れとなった。30年債US3 0YT=RR利回りは横ばいの2.956%。一時2カ月ぶりの水準となる2.902%に低 下した。 米連邦準備理事会(FRB)当局者らはこの日、さらなる追加利上げの可能性を示唆 したほか、今後起こり得る減税やインフラ投資、規制緩和に伴い長期的なインフレ高進や 債務問題が発生する恐れもあるとの見方を示した。ただ投資家の間では、金利上昇観測に かかわらず、もっぱら大統領選後に処分売りした債券をポートフォリオに再び組み入れる 動きがみられるという。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 29.25 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -12.50 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 0.50