16日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀支店長会議 安倍首相内外記者会見（ハノイ） 0850 １１月機械受注 0850 １２月企業物価指数 1330 １１月第３次産業活動指数 1400 日銀地域経済報告（さくらリポート） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１３日（金） 07:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Dec 13:00 ポーランド：ＣＰＩ Dec 13:00 ポーランド：経常収支 Nov 13:30 米：小売売上高（商務省） Dec 13:30 米：卸売物価指数（労働省） Dec 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jan 15:00 米：企業在庫（商務省） Nov ◇イベント 14:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演「Economic Mobility」 ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ、ブラックロッ ク １月１６日（月） 06:30 インド：ＷＰＩ Dec 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Nov ◇イベント 18:30 カーニー英中銀総裁がロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで講演 "Policy issues affecting the Bank of England" ◇休場 米国（キング牧師誕生日）
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