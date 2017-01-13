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海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 13 January, 2017 ●海外● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 14:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演「Economic Mobility」 ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ Monday, 16 January, 2017 All Day 日銀支店長会議 1330 日本：第３次産業活動指数 ●海外● ◇イベント 18:30 カーニー英中銀総裁がロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで講演 "Policy issues affecting the Bank of England" ◇休場 米国（キング牧師誕生日） Tuesday, 17 January, 2017 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1030 日本：４０年利付国債（１月債）の発行予定額等 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1400 経団連、１７年経営労働政策特別委員会報告書 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 13:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演"Evolving Consumer Behavior: A View from the Federal Reserve Bank of New York" 23:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２０日まで） ◇決算予定 モルガン・スタンレー、ＩＢＭ Wednesday, 18 January, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外● ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 16:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加"Economic Opportunity and Inclusive Gro wth" 19:00 米地区連銀経済報告 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２０日まで） ◇決算予定 シティグループ、ゴールドマン・サックス、ネットフリックス Thursday, 19 January, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1300 日本：12月・2016年マンション発売（不動産経済研究所） 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 07:00 マレーシア：中銀金利発表 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jan 13:30 ＥＣＢ総裁会見 16:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 20:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 インドネシア：中銀金利発表 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２０日まで） ◇決算予定 アメリカン・エキスプレス、ＢＮＹメロン、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス Friday, 20 January, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の議事録（2006年7─12月分） 1240 中曽日銀副総裁講演 (日本語サービス/) 1430 日本：１２月の百貨店売上高 1600 日本：１２月のコンビニ売上高 ●海外● ◇イベント 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、最終日） 米大統領就任式 ◇決算予定 ＧＥ Sunday, 22 January, 2017 ●海外● 仏社会党大統領候補予備選の第１回投票 Monday, 23 January, 2017 0800 日本：ロイター企業調査 0850 １月主要銀行貸出アンケート調査（日銀） 1400 日本：１２月のショッピングセンター売上高 1400 日本：１２月のスーパー売上高 ●海外分● ◇決算予定 マクドナルド Tuesday, 24 January, 2017 ●海外● ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 18:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 アルコア、アリババ、デュポン、コーニング、Ｊ＆Ｊ、ロッキード・マーチン、 スリーエム、スプリント、トラベラーズ、ベライゾン Wednesday, 25 January, 2017 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省変動利付２年・５年債入札 ◇決算予定 ボーイング、Ｐ＆Ｇ、クアルコム、ＡＴ＆Ｔ、ユナイテッド・テクロノジー Thursday, 26 January, 2017 0850 １２月企業向けサービス価格指数（日銀） ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 アマゾン・ドットコム、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ、キャタピラー、フォード・モーター、アルフ ァベット、インテル、マイクロソフト、スターバックス、 ◇休場 豪（オーストラリアデー） Friday, 27 January, 2017 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） ●海外● ◇決算予定 シェブロン、 ◇休場 中国（旧正月、２月２日まで） ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here
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