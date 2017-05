海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Friday, 13 January, 2017 ●海外● ◇イベント 01:00 韓国:中銀金利発表 14:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演「Economic Mobility」 ◇決算予定 JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ Monday, 16 January, 2017 All Day 日銀支店長会議 1330 日本:第3次産業活動指数 ●海外● ◇イベント 18:30 カーニー英中銀総裁がロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで講演 "Policy issues affecting the Bank of England" ◇休場 米国(キング牧師誕生日) Tuesday, 17 January, 2017 1030 日本:20年利付国債の入札発行 1030 日本:40年利付国債(1月債)の発行予定額等 1245 日本:20年利付国債の入札結果 1400 経団連、17年経営労働政策特別委員会報告書 1515 日本:20年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 13:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演"Evolving Consumer Behavior: A View from the Federal Reserve Bank of New York" 23:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 世界経済フォーラム年次総会(ダボス、20日まで) ◇決算予定 モルガン・スタンレー、IBM Wednesday, 18 January, 2017 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 ●海外● ◇イベント 15:00 カナダ:中銀金利発表 16:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加"Economic Opportunity and Inclusive Gro wth" 19:00 米地区連銀経済報告 世界経済フォーラム年次総会(ダボス、20日まで) ◇決算予定 シティグループ、ゴールドマン・サックス、ネットフリックス Thursday, 19 January, 2017 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 1030 日本:5年利付国債入札発行 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:5年利付国債の入札結果 1300 日本:12月・2016年マンション発売(不動産経済研究所) 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 07:00 マレーシア:中銀金利発表 12:45 ECB理事会(金利発表) Jan 13:30 ECB総裁会見 16:00 米財務省変動利付2年・2年・5年・7年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札 20:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 インドネシア:中銀金利発表 世界経済フォーラム年次総会(ダボス、20日まで) ◇決算予定 アメリカン・エキスプレス、BNYメロン、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス Friday, 20 January, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の議事録(2006年7─12月分) 1240 中曽日銀副総裁講演 (日本語サービス/) 1430 日本:12月の百貨店売上高 1600 日本:12月のコンビニ売上高 ●海外● ◇イベント 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 世界経済フォーラム年次総会(ダボス、最終日) 米大統領就任式 ◇決算予定 GE Sunday, 22 January, 2017 ●海外● 仏社会党大統領候補予備選の第1回投票 Monday, 23 January, 2017 0800 日本:ロイター企業調査 0850 1月主要銀行貸出アンケート調査(日銀) 1400 日本:12月のショッピングセンター売上高 1400 日本:12月のスーパー売上高 ●海外分● ◇決算予定 マクドナルド Tuesday, 24 January, 2017 ●海外● ◇イベント 11:00 トルコ:中銀金利発表 18:00 米財務省2年債入札 ◇決算予定 アルコア、アリババ、デュポン、コーニング、J&J、ロッキード・マーチン、 スリーエム、スプリント、トラベラーズ、ベライゾン Wednesday, 25 January, 2017 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省変動利付2年・5年債入札 ◇決算予定 ボーイング、P&G、クアルコム、AT&T、ユナイテッド・テクロノジー Thursday, 26 January, 2017 0850 12月企業向けサービス価格指数(日銀) ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省7年債入札 ◇決算予定 アマゾン・ドットコム、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ、キャタピラー、フォード・モーター、アルフ ァベット、インテル、マイクロソフト、スターバックス、 ◇休場 豪(オーストラリアデー) Friday, 27 January, 2017 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日銀) ●海外● ◇決算予定 シェブロン、 ◇休場 中国(旧正月、2月2日まで) *経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 *国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 *海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です 。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here