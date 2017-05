UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝下落、週間では上昇の見込み

(内容を更新しました) [シンガポール 13日 ロイター] - アジア通貨市場では、大 半の新興国通貨が下落。週間では、トランプ米次期大統領が今週開いた 記者会見で政策の詳細が示されなかったことで米ドルが売られ、アジア 通貨はプラスとなる見通しだ。 この日発表された昨年12月の中国輸出は前年比6.1%減で、予 想(3.5%減)よりも大幅に落ち込み、アジア通貨を下押しした。た だ、輸入は3.1%増加と予想(2.7%増)を上回り、支援材料とな った。 外為ブローカーであるOANDAのオーストラリア・アジア太平洋 地域のシニア為替トレーダー、スティーブン・イネス氏(シンガポール )によると、市場参加者らはドルが下がったところで拾おうと考えてい る。同氏は「トランプリフレーション(トランプ氏のリフレ政策への期 待)を背景とする取引はあふれ出しているが、これで終わりだとは思わ ない」との見方を示した。 みずほ銀行(シンガポール)の為替ストラテジスト、Wei Liang氏は「市場が新政権の財政刺激策や減税の影響を楽観的に織り込 みすぎだったのかどうか、若干懸念が出ており、再考察が進んでいる」 とみている。 フィリピンペソ はこの日0.3%安。国内株の下落を嫌 気した。インドネシアルピア とインドルピー は0.2% 安。 0746GMT(日本時間午後4時46分)時点で、アジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0746 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.62 114.75 +0.11 Sing dlr 1.4272 1.4272 +0.00 Taiwan dlr 31.585 31.780 +0.62 Korean won 1172.21 1184.70 +1.07 Baht 35.40 35.37 -0.08 Peso 49.620 49.480 -0.28 Rupiah 13310 13285 -0.19 Rupee 68.23 68.08 -0.22 Ringgit 4.4610 4.4560 -0.11 Yuan 6.8923 6.8901 -0.03 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.62 117.07 +2.14 Sing dlr 1.4272 1.4490 +1.53 Taiwan dlr 31.585 32.279 +2.20 Korean won 1172.21 1207.70 +3.03 Baht 35.40 35.80 +1.14 Peso 49.62 49.72 +0.20 Rupiah 13310 13470 +1.20 Rupee 68.23 67.92 -0.45 Ringgit 4.4610 4.4845 +0.53 Yuan 6.8923 6.9467 +0.79