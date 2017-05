UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、堅調な指標や株高重し

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*23.50 2.9902% 前営業日終値 98*10.50 2.9600% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*17.00 2.3982% 前営業日終値 96*27.00 2.3610% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.25 1.8986% 前営業日終値 100*20.00 1.8680% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*03.25 1.1971% 前営業日終値 100*04.25 1.1810% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 152*09.00 152*19.00 Tノート先物3月限 124*25.00 124*28.50 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。株高に加え、米経済の安定成長を裏付ける内容となっ た経済指標を受け、安全資産とされる国債の投資妙味が薄れた。 トランプ次期政権下でのインフレ加速や連邦政府の債務増加を見込んだ取引を縮小する動きが出ていた が、この日の上昇で今週の利回り低下分の一部を打ち消した。 11日に行われたトランプ氏の会見は、経済政策の詳細を見極めようとしていた投資家には期待外れに 終わり、市場は目下、共和党幹部から景気刺激策の手掛かりを得ようと注目している。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「(新政権の)政策に関し、議会が どのような青写真を描いているのか明らかになるまで、金利に関しては方向感に乏しい」と話す。 ほぼ市場の予想通りとなった12月の小売売上高、卸売物価統計の発表を受けて、国債利回りは当初つ けた低水準から急上昇した。 アナリストや市場関係者は、コンピューター取引による売り注文が利回りの押し上げ要因になったと話 している。 また来週16日はキング牧師誕生日の祝日で休場となるため、連休を控えた利益確定の売りが出たほか 、債券ディーラーはさえない結果に終わった前日の120億ドルの30年債入札で落札した国債を売却した もようだ。 指標10年債 利回りは約3ベーシスポイント(bp)上昇の2.391%。週間では昨年 5月下旬以来となる4週連続の低下となる見込み。 米ミシガン大の消費者信頼感指数データで、期待インフレ率が上昇したことも、利回りの上昇要因とな った。 その後、格付け会社ドミニオン・ボンド・レーティング・サービシズ(DBRS)によるイタリア格下 げや米株が上げ幅を削ったのに伴い、一部で逃避買いが出て、相場を支援した。 SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -11.75 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -47.00 1.25