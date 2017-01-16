再送-〔今週の主要材料〕海外市場

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(表の体裁を修正しました) * 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧 ください ［１６日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 16Jan IN ＷＰＩ （前年比） Dec % 3.50 13 3.15 16Jan EZ 貿易収支 Nov bln eur 22.0 6 20.1 17~20 CN 新築住宅価格（前年比） Dec % 0 12.6 Jan 17Jan SG 非石油部門輸出（前年比） Dec % 5.8 10 11.5 17Jan GB ＣＰＩ（前月比） Dec % 0.3 20 0.2 17Jan GB ＣＰＩ（前年比） Dec % 1.4 27 1.2 17Jan GB ＲＰＩ（前月比） Dec % 0.4 14 0.3 17Jan GB ＲＰＩ（前年比） Dec % 2.3 15 2.2 17Jan GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前月比） Dec % 0 0.3 17Jan GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前年比） Dec % 0 2.5 17Jan GB ＰＰＩ投入指数（前月比） Dec % 2.5 9 -1.1 17Jan GB ＰＰＩ投入指数（前年比） Dec % 15.8 10 12.9 17Jan GB ＰＰＩ産出指数（前月比） Dec % 0.4 11 0.0 17Jan GB ＰＰＩ産出指数（前年比） Dec % 2.9 12 2.3 17Jan DE ＺＥＷ現況指数 Jan 65.0 22 63.5 17Jan DE ＺＥＷ景気期待指数 Jan 18.8 32 13.8 17Jan US ニューヨーク州製造業業況指数 Jan 9.00 29 9.00 18Jan MY ＣＰＩ（前年比） Dec % 0 1.8 18Jan US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1182.3 18Jan DE ＣＰＩ確報値（前月比） Dec % 0.7 19 0.7 18Jan DE ＣＰＩ確報値（前年比） Dec % 1.7 23 1.7 18Jan DE ＥＵ基準ＣＰＩ確定値（前月比） Dec % 1.0 17 1.0 18Jan DE ＥＵ基準ＣＰＩ確定値（前年比） Dec % 1.7 21 1.7 18Jan ZA ＣＰＩ（前年比） Dec % 6.60 5 6.6 18~20 PH 中銀金利発表 % 0 3.00 Jan 18Jan US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 0.9 18Jan US 鉱工業生産（前月比） Dec % 0.6 56 -0.4 18Jan US 設備稼働率 Dec % 75.4 45 75.0 18Jan GB 失業者(ILO)方式 Nov % 4.8 27 4.8 18Jan CA 中銀金利発表 % 0.50 34 0.50 18Jan EZ ＣＰＩ改定値（前年比） Dec % 1.1 35 1.1 18Jan EZ ＣＰＩ改定値（前月比） Dec % 0.5 20 -0.1 18Jan ZA 小売売上高（前年比） Nov % -0.4 4 -0.2 18Jan US ＣＰＩ（前月比） Dec % 0.3 56 0.2 18Jan US ＣＰＩ（前年比） Dec % 2.1 34 1.7 18Jan US ＣＰＩ（食品・エネルギー除く、前月比 Dec % 0.2 55 0.2 ） 18Jan US ＣＰＩ（食品・エネルギー除く、前年比 Dec % 2.2 36 2.1 ） 18Jan US 週平均実質所得 Dec % 0 -0.3 18Jan US ＮＡＨＢ 住宅市場指数 Jan 69 32 70 19Jan ID 中銀金利発表 % 0 4.75 19Jan US 海外投資家の米財務省証券投資額 Nov bln $ 0 -63.5 19Jan US 対米証券投資ネット Nov bln $ 0 18.8 19Jan AU 就業者数 Dec k 10.0 14 39.1 19Jan AU 失業率 Dec % 5.7 14 5.7 19Jan MY 中銀金利発表 % 0 3.00 19Jan US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 254 25 247 19Jan EZ 経常収支（季調後） Nov bln 0 28.4 19Jan PL 小売売上高（前年比） Dec % 6.10 16 6.60 19Jan US フィラデルフィア連銀業況指数 Jan 16.0 35 21.5 19Jan US 住宅着工許可件数 Dec mln 1.225 37 1.212 19Jan US 住宅着工件数 Dec mln 1.190 51 1.090 19Jan EZ ＥＣＢ理事会（金利発表） Jan % 0.00 53 0.00 20Jan CN GDP（前年比） Q4 % 6.7 42 6.7 20Jan CN 鉱工業生産（前年比） Dec % 6.1 29 6.2 20Jan CN 小売売上高（前年比） Dec % 10.7 30 10.8 20Jan CN 固定資産投資（年初来、前年比） Dec % 8.3 28 8.3 20Jan CL 中銀金利発表 % 3.25 11 3.50 20Jan NZ 製造業ＰＭＩ Dec 0 54.4 20Jan NZ ＣＰＩ（前期比） Q4 % 0 0.2 20Jan NZ ＣＰＩ（前年比） Q4 % 0 0.2 20Jan MY 外貨準備 w/e bln $ 0 94.6 20Jan IN 外貨準備 w/e bln $ 0 359.15 0 20Jan DE 生産者物価指数（前月比） Dec % 0.4 12 0.3 20Jan DE 生産者物価指数（前年比） Dec % 1.0 11 0.1 20Jan TH 外貨準備 w/e bln $ 0 172.3 20Jan TW 輸出受注 Dec % 0 7.00 20Jan GB 小売売上高（前月比） Dec % 0.2 18 0.2 20Jan GB 小売売上高（前年比） Dec % 7.3 16 5.9 20~26 TR 中銀金利発表 % 0 8.00 Jan 20Jan CA 小売売上高（前月比） Nov % 0.5 11 1.1 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 １月１６日（月） 18:30 カーニー英中銀総裁がロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで講演 "Policy issues affecting the Bank of England" アジア金融フォーラム（香港、１７日まで） ◇休場 米国（キング牧師誕生日） １月１７日（火） 13:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演"Evolving Consumer Behavior: A View from the Federal Reserve Bank of New Y ork" 15:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事がブルッキングス研究所で金融・財政政策について講演 23:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 英首相がＥＵ離脱に関する演説 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２０日まで） ２０１６年欧州新車販売台数（欧州自工業会） 欧州議会議長選挙 ◇決算予定 モルガン・スタンレー、 １月１８日（水） 14:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁がパネル討論に参加 15:00 カナダ：中銀金利発表 16:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加"Economic Opportunity and Inclusive Growth" 19:00 米地区連銀経済報告 20:00 イエレン米ＦＲＢ議長が講演"The Goals of Monetary Policy and How We Pursue Them" ロス商務長官候補の指名公聴会 ＯＰＥＣ月報 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２０日まで） ◇決算予定 シティグループ、ゴールドマン・サックス、ネットフリックス、ＡＳＭＬ １月１９日（木） 07:00 マレーシア：中銀金利発表 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jan 13:30 ＥＣＢ総裁会見 16:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 20:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 20日01:00GMT イエレン米ＦＲＢ議長が経済見通しと金融政策について講演（現地時間１９日） インドネシア：中銀金利発表 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２０日まで） ムニューチン米財務長官候補の指名公聴会 ◇決算予定 アメリカン・エキスプレス、ＢＮＹメロン、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス、ＩＢＭ １月２０日（金） 01:00 イエレン米ＦＲＢ議長が経済見通しと金融政策について講演（現地時間１９日） 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、最終日） 米大統領就任式 ◇決算予定 ＧＥ １月２２日（日） 仏大統領選社会党候補予備選の第１回投票 ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here
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