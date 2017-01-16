〔マーケットアイ〕金利：国債先物は前日終値付近、日銀買入期待が相場下支え

［東京 １６日 ロイター］ - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。
＜０９：００＞ 国債先物は前日終値付近、日銀買入期待が相場下支え
国債先物中心限月３月限は前営業日比１銭安の１５０円２６銭と小幅続落して寄り付いた。前週末の海外市場で、良好な米指標を手掛かりに米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、きょう予想される日銀の国債買い入れへの期待が相場を下支えし、前営業日終値付近で推移している。現物は出合い難。
市場では「きょうの米国市場が休場なため、あすの２０年債入札に向けて、落ち着いてヘッジを入れやすいのではないか」（証券）との声が出ている。
日本相互証券の日中画面
トレードウェブの日中画面
国債引値 メニュー
１０年物国債先物<0#2JGB:>
日本相互証券の国債引値一覧(１０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(２０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(３０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(２･４･５･６年債)・入札前取引含む
日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む
日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む
スワップ金利動向
ユーロ円金利先物（ＴＦＸ）<0#JEY:>
ユーロ円金利先物（ＳＧＸ）<0#SEY:>
無担保コールオーバーナイト金利先物（ＴＦＸ）<0#JOV:>
ＴＩＢＯＲレート
日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む
ＬＩＦＦＥ円債先物<0#FYB:>
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ時代、日本の重責
過去４０年余りを振り返り、日本の安全保障を巡る国際情勢がこれほどまで不安定さを増したことはなかったと加藤隆俊元財務官は指摘。 記事の全文
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文