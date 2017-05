17日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 1030 40年利付国債(1月債)の発行予定額等 1030 20年利付国債の入札発行 1245 20年利付国債の入札結果 1330 11月鉱工業生産確報 1400 経団連、17年経営労働政策特別委員会報告書 1430 日証協会長会見 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 12月、2016年訪日外国人客数(政府観光局) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 1月16日(月) インド:WPI Dec ユーロ圏:貿易収支(統計局) Nov ◇イベント 18:30 カーニー英中銀総裁がロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで講演 "Policy issues affecting the Bank of England" アジア金融フォーラム(香港、17日まで) ◇休場 米国(キング牧師誕生日) 1月17日(火) 17~20Jan : 中国:新築住宅価格 Dec 05:30 シンガポール:非石油部門輸出 Dec 英:消費者物価指数(国立統計局) Dec 英:生産者物価指数(国立統計局 ) Dec 独:景気期待指数(ZEW) Jan 米:NY州製造業業況指数(連銀) Jan ◇イベント 13:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演"Evolving Consumer Behavior: A View f rom the Federal Reserve Bank of New York" 15:00 ブレイナード米FRB理事がブルッキングス研究所で金融・財政政策について講 演 23:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 英首相がEU離脱に関する演説 世界経済フォーラム年次総会(ダボス、20日まで) 2016年欧州新車販売台数(欧州自工業会) 欧州議会議長選挙 ◇決算予定 モルガン・スタンレー