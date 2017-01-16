17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 1030 ４０年利付国債（１月債）の発行予定額等 1030 ２０年利付国債の入札発行 1245 ２０年利付国債の入札結果 1330 １１月鉱工業生産確報 1400 経団連、１７年経営労働政策特別委員会報告書 1430 日証協会長会見 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 １２月、２０１６年訪日外国人客数（政府観光局） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１６日（月） インド：ＷＰＩ Dec ユーロ圏：貿易収支（統計局） Nov ◇イベント 18:30 カーニー英中銀総裁がロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで講演 "Policy issues affecting the Bank of England" アジア金融フォーラム（香港、１７日まで） ◇休場 米国（キング牧師誕生日） １月１７日（火） 17~20Jan : 中国：新築住宅価格 Dec 05:30 シンガポール：非石油部門輸出 Dec 英：消費者物価指数（国立統計局） Dec 英：生産者物価指数（国立統計局 ） Dec 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Jan 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jan ◇イベント 13:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演"Evolving Consumer Behavior: A View f rom the Federal Reserve Bank of New York" 15:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事がブルッキングス研究所で金融・財政政策について講 演 23:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 英首相がＥＵ離脱に関する演説 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２０日まで） ２０１６年欧州新車販売台数（欧州自工業会） 欧州議会議長選挙 ◇決算予定 モルガン・スタンレー